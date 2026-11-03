आंध्र प्रदेश में 'मुरासु' का महातांडव: तेज हवाओं ने मचाई तबाही, 400 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया

तूफान का कोथापटनम पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां के मछुआरे कृष्णामा ने बताया कि उन्होंने पिछले 14 सालों में इतना भयानक तूफान कभी नहीं देखा था।

खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और बाढ़ की वजह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की मदद से लगभग 400 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह तूफान अभी भी अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते अधिकारी किसी भी नए खतरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं।