आंध्र प्रदेश में 'मुरासु' का महातांडव: तेज हवाओं ने मचाई तबाही, 400 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया
मंगलवार को चक्रवाती तूफान 'मुरासु' आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। इसने अपने साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं लाईं, जिससे बापतला और प्रकाशम जिलों में पेड़, बिजली के खंभे और मछली पकड़ने वाली नावों को भारी नुकसान पहुंचा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बंगाल की खाड़ी से आ रहे इस तूफान पर लगातार निगरानी कर रहा था, जिसने स्थानीय लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दीं।
कोथापटनम से करीब 400 परिवारों को निकाला गया
तूफान का कोथापटनम पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां के मछुआरे कृष्णामा ने बताया कि उन्होंने पिछले 14 सालों में इतना भयानक तूफान कभी नहीं देखा था।
खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और बाढ़ की वजह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की मदद से लगभग 400 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह तूफान अभी भी अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते अधिकारी किसी भी नए खतरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं।