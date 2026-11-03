आंध्र प्रदेश से टकराया चक्रवाती तूफान 'मुरासु', अगले 12 घंटे भारी बारिश
चक्रवात मुरासु मंगलवार सुबह-सुबह आंध्र प्रदेश के ओंगोल के पास तट से टकराया है। इससे आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि चक्रवात अब कमजोर पड रहा है और दोपहर तक यह एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा।
अभी यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ रहा है। हवा की रफ्तार भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है।
दक्षिण तटीय आंध्र में भारी बारिश की उम्मीद
अगर आप दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हैं, खासकर NTR, कृष्णा या पश्चिम गोदावरी जिलों में, तो अगले 12 घंटों तक और भारी बारिश की उम्मीद है। गुरुजेपल्ली में सुबह 8.30 बजे से 10 बजे के बीच 48.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
अच्छी खबर यह है कि मुरासु मंगलवार रात तक और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हालांकि, इसके असर से कुछ समय तक मौसम में नमी बनी रहेगी और बारिश हो सकती है।