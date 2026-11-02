चक्रवात 'मुरासु' के कारण विजयवाड़ा में इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द, तटीय आंध्र से टकराएगा तूफान
चक्रवात 'मुरासु' की वजह से विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजामुंदरी, विशाखापट्टनम और तिरुपति में भी कई उड़ानों में दिक्कतें आई हैं। चेन्नई से करीब 260 किलोमीटर दूर यह चक्रवात अब एक भयंकर तूफान में बदल चुका है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है।
IMD ने बताया तूफान कब और कहां टकराएगा
भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुरासू तूफान 2-3 नवंबर को नेल्लोर और नरसपुर के बीच ओंगोल के पास जमीन से टकरा सकता है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। कंपनी ने यह भी बताया कि उनकी टीमें हवाई अड्डे पर लगातार काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को इन देरी के दौरान कम से कम परेशानी हो।