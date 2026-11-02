चक्रवात 'मुरासु' के कारण विजयवाड़ा में इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द, तटीय आंध्र से टकराएगा तूफान

भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुरासू तूफान 2-3 नवंबर को नेल्लोर और नरसपुर के बीच ओंगोल के पास जमीन से टकरा सकता है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। कंपनी ने यह भी बताया कि उनकी टीमें हवाई अड्डे पर लगातार काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को इन देरी के दौरान कम से कम परेशानी हो।