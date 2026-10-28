चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बरपाया कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से बेहद गंभीर बताए गए चक्रवात 'अर्नब' ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ से जमकर कहर बरपाया। शुरुआती दौर में इसका उत्तरी स्पाइरल बैंड अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ गया था, जिसके बाद यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट के पास लगभग स्थिर बना रहा। इसकी वजह से मछलीपट्टनम में सड़कें बंद हो गईं और कई जगहों पर पानी भर गया, वहीं कोनासीमा जिले में भी कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। ओडिशा के गोपालपुर तट पर समुद्र में ऊंची और तेज लहरें उठ रही थीं, फिर भी पुरी में कुछ लोग इन्हें देखने के लिए बाहर मौजूद थे।