तेलंगाना में 28 अक्टूबर को चक्रवात 'अर्नब' लाएगा मूसलाधार बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

तेलंगाना के लोगों के लिए अहम खबर है। चक्रवात 'अर्नब' 28 अक्टूबर को जोरदार बारिश ला सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम और महबूबाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जयशंकर भूपालपल्ली, सूर्यापेट, वारंगल और हनुमकोंडा जैसे दूसरे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। यहां भी तेज बारिश हो सकती है।