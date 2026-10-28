चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी दस्तक, बड़े नुकसान की आशंका

चक्रवात सुबह नरसपुर के करीब से सबसे ज्यादा गंभीर रहा। आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे कई जगह पानी भर सकता है। यह स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भले ही तूफान अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ेगा, लेकिन तेज हवाएं अभी भी बिजली गुल कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे में प्रभावित जिलों के लोगों को लगातार अलर्ट रहने और ताजा जानकारी पर ध्यान देने की जरूरत है।