चक्रवात अर्नब कमजोर पड़ा: ओडिशा में बारिश कम हुई, हजारों हेक्टेयर फसल डूबी
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चक्रवात अर्नब की ताकत अब काफी कम हो गई है और यह गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से ओडिशा के रायगडा जिले में बारिश का जोर अब कम हो रहा है।
इसके बावजूद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके में। साथ ही, मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वे बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और पश्चिम बंगाल तट के आस-पास समुद्र में न जाएं।
70,000 हेक्टेयर बाढ़ में डूबे
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूब गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में इन राज्यों के लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है।