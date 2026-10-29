चक्रवात अर्नब कमजोर पड़ा: ओडिशा में बारिश कम हुई, हजारों हेक्टेयर फसल डूबी

चक्रवात अर्नब की ताकत अब काफी कम हो गई है और यह गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से ओडिशा के रायगडा जिले में बारिश का जोर अब कम हो रहा है।

इसके बावजूद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके में। साथ ही, मछुआरों को हिदायत दी गई है कि वे बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और पश्चिम बंगाल तट के आस-पास समुद्र में न जाएं।