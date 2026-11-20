चक्रवात अकवन तट से टकराने से पहले कमजोर पड़ा, लाखों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे
चक्रवात अकवन शुक्रवार सुबह ओडिशा के गोपालपुर के पास तट से टकराने से ठीक पहले थोड़ा कमजोर हो गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो कभी-कभी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई।
हालांकि, इसके बावजूद तूफान की वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई। गोपालपुर में 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया
लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और 400 से ज्यादा बचाव दल जमीन पर तैनात हें।
ओडिशा ने हजारों चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए हैं और कई दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं।
जोखिम वाले इलाकों के स्कूल बंद कर दिए गए हें, पर्यटक फिलहाल पुरी और गोपालपुर जैसे मशहूर तटीय स्थानों पर नहीं जा सकते और मछवारों को समुद्र में जाने से मना किया गया है।
सरकार 5 जिलों में मौजूद 941 संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की आशंका पर भी नजर रख रही है।