लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और 400 से ज्यादा बचाव दल जमीन पर तैनात हें।

ओडिशा ने हजारों चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए हैं और कई दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं।

जोखिम वाले इलाकों के स्कूल बंद कर दिए गए हें, पर्यटक फिलहाल पुरी और गोपालपुर जैसे मशहूर तटीय स्थानों पर नहीं जा सकते और मछवारों को समुद्र में जाने से मना किया गया है।

सरकार 5 जिलों में मौजूद 941 संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की आशंका पर भी नजर रख रही है।