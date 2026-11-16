बंगाल की खाड़ी में 'अकवन' ने पकड़ी रफ्तार, ओडिशा ने कसी कमर; जानें क्या है तैयारी
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'अकवन' लगातार मजबूत होता जा रहा है, जिसे देखते हुए ओडिशा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि यह तूफान 16 नवंबर तक चक्रवात का रूप ले लेगा और इसके अगले दिन यह और ज्यादा गंभीर हो सकता है। दरअसल, हाल के कुछ चक्रवातों ने राज्य में काफी तबाही मचाई थी। यही वजह है कि इस बार अधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते और पूरी सतर्कता बरत रहे हैं।
ओडिशा ने NDRF और ODRAF की टीमें तैयार रखीं
सरकार ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बनाए हैं। इसके अलावा, बचाव और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और फायर सर्विस की टीमों को भी तैयार रखा गया है।
किसानों से कहा गया है कि वे 18 और 19 नवंबर को संभावित बारिश से पहले अपनी फसल काट लें। वहीं, मछुआरों को 16 नवंबर तक समुद्र तट पर लौट आने की हिदायत दी गई है।
स्थानीय टीमें चक्रवात आश्रय स्थलों का भी जायजा ले रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वहां सभी जरूरी सामान मौजूद हों। प्रशासन से लेकर आम लोग तक, सभी मिलकर इंसानों और जानवरों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।