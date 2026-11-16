बंगाल की खाड़ी में 'अकवन' ने पकड़ी रफ्तार, ओडिशा ने कसी कमर; जानें क्या है तैयारी

सरकार ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बनाए हैं। इसके अलावा, बचाव और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और फायर सर्विस की टीमों को भी तैयार रखा गया है।

किसानों से कहा गया है कि वे 18 और 19 नवंबर को संभावित बारिश से पहले अपनी फसल काट लें। वहीं, मछुआरों को 16 नवंबर तक समुद्र तट पर लौट आने की हिदायत दी गई है।

स्थानीय टीमें चक्रवात आश्रय स्थलों का भी जायजा ले रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वहां सभी जरूरी सामान मौजूद हों। प्रशासन से लेकर आम लोग तक, सभी मिलकर इंसानों और जानवरों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।