पश्चिम बंगाल: चक्रवात अकवन लाएगा 3 दिन की भीषण बारिश, IMD की बड़ी चेतावनी
लेखन भारत शर्मा
बंगाल के लोगों, सावधान! चक्रवात अकवन आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान के और ताकतवर होने से कोलकाता और आसपास के जिलों जैसे हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्वी बर्दवान और उत्तरी 24 परगना में 19 से 21 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है।
अधिकारियों ने निवासियों और मछुआरों को दी चेतावनी
जब मौसम सबसे खराब हो, तब अधिकारियों ने सभी को घर में रहने की सलाह दी है। मछुआरों को 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि उस दौरान हालात काफी खराब रहेंगे। यह चक्रवात 17 नवंबर से तमिलनाडु में भी बारिश ला सकता है। वहीं, ओडिशा के पुरी और गंजाम जिले भी अलर्ट पर हैं।