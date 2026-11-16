पश्चिम बंगाल: चक्रवात अकवन लाएगा 3 दिन की भीषण बारिश, IMD की बड़ी चेतावनी

जब मौसम सबसे खराब हो, तब अधिकारियों ने सभी को घर में रहने की सलाह दी है। मछुआरों को 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि उस दौरान हालात काफी खराब रहेंगे। यह चक्रवात 17 नवंबर से तमिलनाडु में भी बारिश ला सकता है। वहीं, ओडिशा के पुरी और गंजाम जिले भी अलर्ट पर हैं।