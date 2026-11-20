चक्रवात 'अकवन' का कहर: IMD की गंभीर चेतावनी, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश
बंगाल की खाड़ी से आ रहा चक्रवात अकवन आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश लाएगा। साथ ही, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बारिश और तूफान आ सकता है।
बड़े शहरों जैसे कोलकाता, रायपुर, विशाखापत्तनम और धनबाद में आज दैनिक दिनचर्या और यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि यह तूफान आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के पास तट से टकराने वाला है।
आईएमडी ने दी आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी
भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां कुछ जगहों पर सामान्य से कहीं ज्यादा पानी बरस सकता है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासकर ओडिशा में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
अगर आप किसी निचले इलाके में रहते हैं या आज आपको कहीं बाहर जाना है, तो जलभराव और आवागमन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते रहें।