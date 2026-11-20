भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां कुछ जगहों पर सामान्य से कहीं ज्यादा पानी बरस सकता है।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासकर ओडिशा में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

अगर आप किसी निचले इलाके में रहते हैं या आज आपको कहीं बाहर जाना है, तो जलभराव और आवागमन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते रहें।