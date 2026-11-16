तेलंगाना में चक्रवात अकवान का खतरा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

तेलंगाना के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चक्रवात अकवान 19 से 21 नवंबर के बीच तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश ला सकता है। इसके असर से भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 नवंबर के लिए भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यपेट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों को गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।