दिल्ली: 76 प्रतिशत शहर 6 साल से झुलस रहा, हरियाली 11 प्रतिशत घटी- रिपोर्ट

गर्मी बढ़ने पर CSE ने कार्रवाई की मांग की

CSE की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जमीन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। रातें भी अब राहत नहीं दे रहीं, क्योंकि दिल्ली में रात के समय मिलने वाली ठंडक में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक और चिंताजनक बात यह है कि 2014 में दिल्ली का 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हरा-भरा था, जो 2024 तक घटकर करीब 14 प्रतिशत रह गया है। साथ ही, शहर के कई जल स्रोत भी लगभग सूख चुके हैं। बढ़ते तापमान से निपटने के लिए CSE ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इनमें ज्यादा कूलिंग सेंटर बनाना, इमारतों के डिजाइन में सुधार करना और फिर से ज्यादा पेड़-पौधे लगाना शामिल है। इससे लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करने में आसानी होगी।