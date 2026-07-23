कच्चे तेल का भाव छह हफ्तों के उच्चतम पर, फिर भी भारत में थमा पेट्रोल-डीजल का मीटर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 6 हफ्तों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड 96 डॉलर और WTI 88.27 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसके बावजूद, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम गुरुवार को नहीं बदले। कच्चे तेल की कीमतों में ये उछाल अमेरिका के ईरान पर हमलों, लाल सागर के समुद्री रास्तों पर हूती विद्रोहियों के हमलों और बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण आया है।