वैश्विक बाजार में तेल का तूफान, भारत में क्यों शांत हैं ईंधन कीमतें?

मध्य पूर्व में चल रहे टकरावों से दुनिया की तेल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन घटनाओं में मिसाइल हमले, तेल रिफाइनरियों पर हमले, और ओमान की खाड़ी के किनारे खारग द्वीप पर ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल और जास्क शहर के बंदरगाह पर हुए धमाके शामिल हैं।

इसी वजह से विशेषज्ञ होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे तेल परिवहन के अहम रास्तों पर संभावित रुकावटों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी उथल-पुथल के बावजूद, फिलहाल भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।