वैश्विक बाजार में तेल का तूफान, भारत में क्यों शांत हैं ईंधन कीमतें?
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही मध्य पूर्व में तेल के अहम ठिकानों पर हुए हमलों ने दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को प्रति बैरल 100 डॉलर के करीब पहुंचा दिया है। लेकिन, अगर आप भारत में अपनी गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। मुंबई में आज भी पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो कल भी इसी दाम पर मिल रहा था।
संघर्षों से तेल सप्लाई के रास्तों पर मंडरा रहा खतरा
मध्य पूर्व में चल रहे टकरावों से दुनिया की तेल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन घटनाओं में मिसाइल हमले, तेल रिफाइनरियों पर हमले, और ओमान की खाड़ी के किनारे खारग द्वीप पर ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल और जास्क शहर के बंदरगाह पर हुए धमाके शामिल हैं।
इसी वजह से विशेषज्ञ होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे तेल परिवहन के अहम रास्तों पर संभावित रुकावटों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी उथल-पुथल के बावजूद, फिलहाल भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।