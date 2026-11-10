CRPF को मिल रहे 'आत्मघाती ड्रोन', मणिपुर-कश्मीर में बढ़ाएगी ताकत
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोइटरिंग मुनिशन को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ये ऐसे खास ड्रोन होते हैं जो न सिर्फ दुश्मनों पर नजर रखते हैं बल्कि उन पर हमला भी कर सकते हैं।
इस पहल का मकसद मणिपुर और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में उनकी टीमों को रणनीतिक बढ़त दिलाना है। मणिपुर में जहां जातीय हिंसा ने हालात को पेचीदा बना दिया है, वहीं जम्मू-कश्मीर में अब उग्रवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है।
इसके लिए CRPF ने ऐसे ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। उन्हें अपनी जानकारी और प्रस्ताव 25 नवंबर, 2026 तक जमा कराने होंगे।
दो वॉरहेड वाले ड्रोन, 15 किलोमीटर तक की मारक क्षमता
इन ड्रोन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे दो विस्फोटक वॉरहेड (युद्धक सामग्री) ले जा सकें। इनकी मारक क्षमता कम से कम 15 किलोमीटर होगी और ये एक बार में आधे घंटे तक हवा में उड़ते रह पाएंगे।
CRPF ने हाल ही में अपनी विशेषज्ञ कोबरा यूनिटों को मणिपुर में तैनात किया है। इस तैनाती के बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उम्मीद है कि ये नए ड्रोन आतंकियों के खिलाफ उनके अभियानों को और भी मजबूत करेंगे।
आतंकी अक्सर पहाड़ी और घने जंगली इलाकों का फायदा उठाकर छिप जाते हैं। वे कई बार देश में बने रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मारक क्षमता 10 से 15 किलोमीटर तक होती है।