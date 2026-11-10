CRPF को मिल रहे 'आत्मघाती ड्रोन', मणिपुर-कश्मीर में बढ़ाएगी ताकत

इन ड्रोन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे दो विस्फोटक वॉरहेड (युद्धक सामग्री) ले जा सकें। इनकी मारक क्षमता कम से कम 15 किलोमीटर होगी और ये एक बार में आधे घंटे तक हवा में उड़ते रह पाएंगे।

CRPF ने हाल ही में अपनी विशेषज्ञ कोबरा यूनिटों को मणिपुर में तैनात किया है। इस तैनाती के बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उम्मीद है कि ये नए ड्रोन आतंकियों के खिलाफ उनके अभियानों को और भी मजबूत करेंगे।

आतंकी अक्सर पहाड़ी और घने जंगली इलाकों का फायदा उठाकर छिप जाते हैं। वे कई बार देश में बने रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मारक क्षमता 10 से 15 किलोमीटर तक होती है।