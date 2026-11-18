बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक नई मुठभेड़ में भट मारा गया है। वह जंगलपोरा इलाके की एक मस्जिद में छिपा हुआ था।

ऑपरेशन के दौरान, कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अनायत अली ने भट के साथ वीडियो कॉल की थी और उससे आत्मसमर्पण करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया।

भट सोमवार को हुई मुठभेड़ में बचकर भाग निकला था, जबकि उसका साथी उमर निसार डार मारा गया था।