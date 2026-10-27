इंफाल पूर्व में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 11 हथियार और 3 ग्रेनेड जब्त

पकड़े गए सभी हथियारों को अब थोबल डैम पुलिस थाने में रखा गया है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और यह कार्रवाई उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि मई 2023 में यहां जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अब तक कम से कम 306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि फरवरी से अब तक अलग-अलग समुदायों के बीच हिंसा फिर से भड़क उठी है, जिसमें कम से कम 50 और लोगों की मौत हो चुकी है।