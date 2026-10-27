इंफाल पूर्व में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 11 हथियार और 3 ग्रेनेड जब्त

इंफाल पूर्व में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, 11 हथियार और 3 ग्रेनेड जब्त
मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और स्थानीय पुलिस ने इंफाल पूर्व में एक संयुक्त अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने 11 हथियार जब्त किए, जिनमें एक A1 राइफल और एक 9mm पिस्टल भी शामिल है। इतना ही नहीं, बोंगबल खोलेन की तलहटी में 3 हैंड ग्रेनेड और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
थोबल डैम थाने में रखे गए जब्त हथियार
पकड़े गए सभी हथियारों को अब थोबल डैम पुलिस थाने में रखा गया है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और यह कार्रवाई उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि मई 2023 में यहां जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अब तक कम से कम 306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि फरवरी से अब तक अलग-अलग समुदायों के बीच हिंसा फिर से भड़क उठी है, जिसमें कम से कम 50 और लोगों की मौत हो चुकी है।