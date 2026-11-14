तनिष्क शो रूम में करोड़ों की चोरी: बंद अलार्म, अधूरी सुरक्षा से पुलिस भी हैरान
मदुरै में हाल ही में खुले तनिष्क के एक शोरूम में करोड़ों रुपये की बड़ी चोरी हुई है। यह घटना 11 और 12 नवंबर की रात को हुई, जहां चोरों ने करोड़ों के सोने और हीरे पर हाथ साफ कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब चोरी हुई, उस समय चोरी-रोधी अलार्म बंद पड़ा था। इस घटना ने शोरूम की सुरक्षा में बड़ी चूक को उजागर किया है।
जल्दबाजी में दिवाली के लिए खुला शोरूम
दरअसल, दिवाली की बिक्री शुरू करने के लिए शोरूम को जल्दबाजी में खोल दिया गया था, जबकि उसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा था। यही वजह रही कि लॉकर तैयार न होने के कारण रात भर कीमती सामान बाहर ही पड़ा रहता था। चोरों को ऊपर चढ़ने में लोहे के मचान से मदद मिली और लिफ्ट के रास्ते में एक गड़बड़ी ने उन्हें अंदर पहुंचने का आसान रास्ता दे दिया। हद तो तब हो गई जब 5 नवंबर को चोरी की एक पिछली कोशिश का CCTV फुटेज भी किसी ने ठीक से देखा नहीं। पुलिस ने इन सभी लापरवाहियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि त्योहारों की भीड़ के लिए जल्दबाजी में दुकान खोलने के बावजूद, सुरक्षा संबंधी जरूरी जांचों को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।