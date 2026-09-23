मोबाइल के इस्तेमाल पर जागरुकता पड़ी भारी: स्कूल ने बच्चे को अंधा दिखाया, वायरल वीडियो पर जांच

जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह जानने को कहा है कि यह नाटक कैसे तैयार किया गया और इसमें सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं।

उप-मंडल मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने साफ कहा कि बच्चों को डराकर मोबाइल के नुकसान के बारे में बताना सही तरीका नहीं है। यह घटना इस बात को सामने लाती है कि स्क्रीन टाइम को लेकर जागरूकता फैलाने में कितनी मुश्किल आती है, खासकर तब जब किसी सीमा को लांघ दिया जाए। जांच में जो भी सामने आएगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।