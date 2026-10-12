बिजली की कमी में भी बर्बाद हुई 4.2 प्रतिशत सौर ऊर्जा, ग्रिड की कमजोरी बनी चुनौती

ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र (CREA) की एक नई रिपोर्ट बताती है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में भारत में 4.2 प्रतिशत सौर ऊर्जा बर्बाद हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश का बिजली ग्रिड इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। यह सब ऐसे समय में हुआ जब देश पहले ही बिजली की कमी से जूझ रहा था और कोयले की सप्लाई भी कम चल रही थी। ऐसे में यह नुकसान और ज्यादा परेशान करने वाला लगता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम की तुरंत जरूरत है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा बर्बाद न हो।