मुंबई पोर्ट पर क्रेन और जहाज की टक्कर से लगी आग, 2 घायल
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मुंबई पोर्ट पर रविवार शाम करीब सात बजे एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक क्रेन की टक्कर वीयना नाम के जहाज से हो गई, जिसके बाद आग भी लग गई और 2 ऑपरेटर घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक, जहाज से 140 मीट्रिक टन का भारी सामान उतारा जा रहा था। इसी दौरान, क्रेन की एक स्ट्रैप फिसल गई, जिससे सामान का संतुलन बिगड़ गया और क्रेन सीधे जहाज से जा टकराई।
मुंबई पोर्ट हादसे की जांच कर रही पुलिस
हादसे की खबर मिलते ही पोर्ट की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई और फौरन आग पर काबू पा लिया।
घायल हुए दोनों ऑपरेटरों, रणजीत सिंह और निशांत सिंह को फौरन सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, ताकि पता चल सके कि यह दुर्घटना कैसे हुई और इसकी असली वजह क्या थी।