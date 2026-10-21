ऐतिहासिक सेंगोल बनाने वाले जौहरी का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

एथिराज उस वुम्मिडि परिवार के मुखिया थे, जो 125 साल पुरानी 'वुम्मिडि बंगारू ज्वैलर्स' नाम की मशहूर दुकान चलाते हैं।

उन्होंने जो सेंगोल बनाया था, उसे 2023 में नए संसद भवन में स्थापित किया गया। यह कदम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान देने के लिए उठाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम को "भारत की गौरवशाली परंपराओं और हमारी राष्ट्रीय यात्रा के बीच एक अद्भुत जुड़ाव" बताया। वहीं, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि एथिराज ने पारंपरिक कला पर एक ऐसी छाप छोड़ी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।