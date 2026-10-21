ऐतिहासिक सेंगोल बनाने वाले जौहरी का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि
चेन्नई में 99 साल की उम्र में वुम्मिडि एथिराज का निधन हो गया। वे मशहूर जौहरी थे, जिन्होंने ऐतिहासिक सेंगोल को बनाया था।
यही सेंगोल पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपा गया था, जिससे एथिराज को पूरे देश में एक खास पहचान मिली।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई।
125 साल पुराने वुम्मिडि बंगारू ज्वैलर्स के मुखिया थे एथिराज
एथिराज उस वुम्मिडि परिवार के मुखिया थे, जो 125 साल पुरानी 'वुम्मिडि बंगारू ज्वैलर्स' नाम की मशहूर दुकान चलाते हैं।
उन्होंने जो सेंगोल बनाया था, उसे 2023 में नए संसद भवन में स्थापित किया गया। यह कदम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान देने के लिए उठाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम को "भारत की गौरवशाली परंपराओं और हमारी राष्ट्रीय यात्रा के बीच एक अद्भुत जुड़ाव" बताया। वहीं, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि एथिराज ने पारंपरिक कला पर एक ऐसी छाप छोड़ी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।