अमृतसर में बोरिंग का असर: नहर टूटी, शहर पानी में डूबा
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19 सितंबर को अमृतसर के चटीविंड के पास ऊपर बारी दोआब कैनाल में दरार आ गई, जिससे शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। इस दरार की वजह भूमिगत पाइप बोरिंग का काम था।
इस काम के दौरान मिट्टी खिसक गई और पुराने, बंद न किए गए पाइपों से पानी बड़ी तेजी से बाहर आने लगा। देखते ही देखते आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हो गए।
आपातकालीन टीमों और स्थानीय लोगों ने बाढ़ को संभाला
आपातकालीन टीमों और इलाके के लोगों ने मिलकर तेजी से काम किया। उन्होंने बचाव के लिए रेत की बोरियां लगाईं, कैनाल में पानी का स्तर कम किया और तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया।
सुरक्षा के मद्देनजर कैनाल रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, स्थानीय नेताओं का कहना है कि भविष्य में ऐसी अराजकता से बचने के लिए पहले से बेहतर इंतजाम करने होंगे।