अमृतसर में बोरिंग का असर: नहर टूटी, शहर पानी में डूबा

19 सितंबर को अमृतसर के चटीविंड के पास ऊपर बारी दोआब कैनाल में दरार आ गई, जिससे शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। इस दरार की वजह भूमिगत पाइप बोरिंग का काम था।

इस काम के दौरान मिट्टी खिसक गई और पुराने, बंद न किए गए पाइपों से पानी बड़ी तेजी से बाहर आने लगा। देखते ही देखते आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हो गए।