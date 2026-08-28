दिल्ली का दंपत्ति निकला ISI का जासूस, 30,000 रुपये में बेचते थे देश के राज

दिल्ली से एक कपल को गिरफ्तार किया गया है। साहिल (25) और समीरा (21) नाम के इस जोड़े पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए जासूसी करने का आरोप है। स्पेशल सेल ने इन्हें पकड़ा है।

पुलिस का कहना है कि ये दोनों 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे खुफिया ऑपरेटिव (PIOs) के संपर्क में थे। दुबई के रास्ते भारत के सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जाते थे। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे PIOs वॉट्सऐप अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए करते थे, ताकि वे भारत में लोगों से गुपचुप तरीके से जुड़ सकें।