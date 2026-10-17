BIMSTEC की दिल्ली घोषणा: आतंक, ड्रग्स और साइबर अपराध में क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान
13 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों (जिनमें भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड भी शामिल हैं) ने दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया। इसका मकसद आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और साइबर अपराध जैसे बड़े मुद्दों से मजबूती से निपटना है।
इसका सीधा सा उद्देश्य है कि सभी देश मिलकर काम करें, खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ, ताकि हर कोई ज्यादा सुरक्षित रह सके।
BIMSTEC सचिवालय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां तलाशेगा
यह घोषणापत्र सुरक्षा को आर्थिक विकास से जोड़ता है। इसमें मानव तस्करी और अवैध धन शोधन जैसी समस्याओं से एक साथ मिलकर निपटने की बात भी कही गई है।
BIMSTEC सचिवालय से यह भी कहा गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशे। इसमें संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC), इंटरपोल (INTERPOL) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे संगठन शामिल हैं।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। उनके मुताबिक, जब क्षेत्र सुरक्षित होता है, तो सभी के लिए बेहतर मौके अपने आप बन जाते हैं।