BIMSTEC की दिल्ली घोषणा: आतंक, ड्रग्स और साइबर अपराध में क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान

यह घोषणापत्र सुरक्षा को आर्थिक विकास से जोड़ता है। इसमें मानव तस्करी और अवैध धन शोधन जैसी समस्याओं से एक साथ मिलकर निपटने की बात भी कही गई है।

BIMSTEC सचिवालय से यह भी कहा गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशे। इसमें संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC), इंटरपोल (INTERPOL) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे संगठन शामिल हैं।

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। उनके मुताबिक, जब क्षेत्र सुरक्षित होता है, तो सभी के लिए बेहतर मौके अपने आप बन जाते हैं।