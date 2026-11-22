शेख हसीना पेट्रापोल सीमा के रास्ते लौट सकती हैं बांग्लादेश

शेख हसीना पेट्रापोल सीमा से लौट सकती हैं बांग्लादेश? भाजपा विधायक ने दिए संकेत

लेखन भारत शर्मा 06:58 pm Nov 22, 202606:58 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आगामी दिसंबर महीने में स्वदेश लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके तहत अवामी लीग के 4 वरिष्ठ नेता रविवार को पश्चिम बंगाल स्थित पेट्रापोल सीमा का दौरा कर भारत-बांग्लादेश क्रॉसिंग का निरीक्षण करने वाले हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल से भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार ने कहा है कि हसीना इसी पेट्रापोल सीमा के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश कर सकती हैं और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है।