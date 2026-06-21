मुंबई में कोरोना वायरस और अन्य संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है (फाइल तस्वीर)

मुंबई में बढ़ रहे कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू के मामले, क्या मानसून है जिम्मेदार?

लेखन आबिद खान 03:57 pm Jun 21, 202603:57 pm

क्या है खबर?

मुंबई में एक साथ 4 तरह के संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना वायरस, H1N1 (स्वाइन फ्लू), इन्फ्लूएंजा A और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) से संक्रमित मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रमुख अस्पतालों में तेज बुखार और श्वसन तंत्र में गंभीर तकलीफ वाले मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लगभग एक महीने तक H1N1 के मामले ज्यादा आए, लेकिन एक हफ्ते से कोरोनावायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।