कर्नाटक के ठेकेदार फिर सड़क पर उतरने को तैयार, सरकार से बकाया 38,000 करोड़ रुपये देने की मांग

ठेकेदारों का कहना है कि राज्य के नेताओं से कई बार बात करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हें लगता है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। ठेकेदारों के संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही बकाया भुगतान नहीं किया, तो उनके पास फिर से सड़क पर उतरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उनकी मानें तो, लगातार हो रही देरी और अधूरे वादों के चलते नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया।