कर्नाटक के ठेकेदार फिर सड़क पर उतरने को तैयार, सरकार से बकाया 38,000 करोड़ रुपये देने की मांग

कर्नाटक के ठेकेदार फिर सड़क पर उतरने को तैयार, सरकार से बकाया 38,000 करोड़ रुपये देने की मांग
कर्नाटक के ठेकेदार सरकारी प्रोजेक्ट्स के 2021-22 से रुके हुए 38,000 करोड़ रुपये के बकाया बिलों का भुगतान न होने से काफी नाराज हैं। इसी बात को लेकर वे विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 6 मार्च को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी बकाया बिलों का एक साथ भुगतान करने का बड़ा वादा किया गया था, लेकिन करीब डेढ़ लाख ठेकेदारों को अब भी अपने पैसों का इंतजार है। वे साफ कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है।
ठेकेदार भुगतान न होने पर फिर से करेंगे विरोध प्रदर्शन
ठेकेदारों का कहना है कि राज्य के नेताओं से कई बार बात करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हें लगता है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। ठेकेदारों के संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही बकाया भुगतान नहीं किया, तो उनके पास फिर से सड़क पर उतरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उनकी मानें तो, लगातार हो रही देरी और अधूरे वादों के चलते नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया।