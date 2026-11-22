पुलिस ने हिरासत में लिए गए शिक्षकों को वहां से हटा दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और सरकार के पैनल के बीच 3 दिसंबर को एक बैठक तय हुई है, जिसमें उनकी समस्याओं पर बात की जाएगी। हालांकि, कई शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक समान वेतन के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अभी उन्हें हर महीने सिर्फ 15,000 से 18,000 रुपये ही मिलते हैं। पुलिस ने आगे किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी है।