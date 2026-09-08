केरलम NH-544 पर फिर जानलेवा साबित हुए खड़े ट्रक, 8 छात्रों की मौत के बाद भी जारी अवैध पार्किंग पर सवाल

इस बार कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जब तक पुलिस ने रास्ता साफ नहीं किया, ट्रैफिक बाधित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रकों की अवैध पार्किंग इन सड़कों को खतरनाक बना रही है। खासकर तब, जब ऐसी ही एक दुर्घटना में आठ छात्रों की जान जा चुकी है। इन दुर्घटनाओं ने केरल के व्यस्त नेशनल हाईवे पर खड़े और अवैध रूप से पार्क किए गए भारी वाहनों से होने वाले खतरों पर सबका ध्यान खींच लिया है।