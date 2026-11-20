पंजाब में नशे में धुत पुलिसवाले ने 12 साल की लड़की को कुचला
पंजाब के अमृतसर में एक 12 साल की स्कूली छात्रा को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। आरोप है कि यह गाड़ी सिपाही अमृतपाल सिंह चला रहा था और चश्मदीदों के मुताबिक, वह उस समय नशे में था।
स्थानीय लोगों ने उसकी गाड़ी में शराब की बोतल भी देखी। उन्होंने फौरन लड़की को बचाया और सिपाही अमृतपाल को तब तक वहां से नहीं जाने दिया, जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। यह घटना उस वक्त हुई, जब लड़की स्कूल से अपने घर लौट रही थी।
लड़की के परिवार ने निलंबन और बेहतर इलाज की मांग की
लड़की का परिवार पहले से ही कई मुश्किलों में है, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य विकलांग हैं और उनके पास संसाधन भी कम हैं। ऐसे में उन्होंने सिपाही अमृतपाल को तुरंत निलंबित करने और अपनी बच्ची के बेहतर इलाज की मांग की है।
लड़की की चाची प्रीति ने बताया कि उनका परिवार किराए के मकान में रहता है और घर के कई सदस्य शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इस वजह से उनके पास गुजारा करने के लिए बहुत कम साधन हैं।
पुलिस ने सिपाही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी।