लड़की का परिवार पहले से ही कई मुश्किलों में है, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य विकलांग हैं और उनके पास संसाधन भी कम हैं। ऐसे में उन्होंने सिपाही अमृतपाल को तुरंत निलंबित करने और अपनी बच्ची के बेहतर इलाज की मांग की है।

लड़की की चाची प्रीति ने बताया कि उनका परिवार किराए के मकान में रहता है और घर के कई सदस्य शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इस वजह से उनके पास गुजारा करने के लिए बहुत कम साधन हैं।

पुलिस ने सिपाही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी।