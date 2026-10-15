कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न आरोपों में घिरे: 11 JNU छात्राओं की शिकायत पर FIR, सांसद ने बताया 'राजनीतिक साजिश'
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की 11 महिला छात्रों ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज की है।
अकोइजाम ने आरोपों से इनकार किया, जांच को राजनीतिक बताया
अकोइजाम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।
अकोइजाम ने आंतरिक शिकायत समिति की तुलना खाप पंचायत से की है। वहीं, मणिपुर में उनके कुछ समर्थकों का कहना है कि उनके राजनीतिक विचारों की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
दूसरी ओर, भाजपा महिला मोर्चा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है।