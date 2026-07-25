धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्षी सांसदों ने 'Gen-Z की जीत' बताई

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्षी सांसदों ने 'Gen-Z की जीत' बताई, जानिए किसने क्या कहा

लेखन गजेंद्र 04:34 pm Jul 25, 202604:34 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधान का इस्तीफा आने पर सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों और उनके प्रमुख नेताओं के बयान आने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 'ये सत्य की जीत है और मोदीजी के हठ की हार है।' उन्होंने इसे भारत के Gen-Z की जीत बताई।