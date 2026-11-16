अंकिता भंडारी की लीक चैट: विनोद आर्य के खिलाफ शिकायत, क्या जांच को भटकाने की साजिश?

पहाड़ी महासभा के नेता विनोद आर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इन चैट्स के लीक होने के पूरे मामले की गहराई से जांच हो। इसके साथ ही वे इस मामले से जुड़ी संपत्ति को तोड़े जाने के दावों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे अपने विरोध प्रदर्शन और भी तेज करेंगे। वे अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि 2022 में हुई उसकी हत्या को लेकर जनता में गुस्सा अभी भी बरकरार है।