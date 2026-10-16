ध्रुव राठी पर भड़काने का आरोप, वित्तीय जांच और पासपोर्ट जब्ती की उठी मांग
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यूट्यूबर ध्रुव राठी इस समय मुश्किलों में घिरे हुए हैं। दिल्ली के एक वकील विवेक गर्ग ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गर्ग ने आरोप लगाया है कि राठी ने ऐसे बयान दिए हैं, जिनसे सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया जा सकता है। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि राठी के पैसों की जांच की जाए और अधिकारियों से उनका पासपोर्ट जब्त करने को कहा जाए।
राठी हिरासत में, मानहानि का मामला भी बाकी
यह राठी की इकलौती कानूनी परेशानी नहीं है। उनके ऊपर 2018 का मानहानि का एक मामला भी चल रहा है, जो उनके एक वीडियो से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उन्हें दिल्ली पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि वे कथित चुनावी धोखाधड़ी को लेकर बिना सरकारी इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। उन्हें 10 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था।