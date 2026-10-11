दिल्ली में CJP का आज भी हल्ला बोल, इन सड़कों पर मिल सकता है जाम

आज अगर आप दिल्ली में हैं, तो जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास आपको बड़े ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है।

इसी के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह से ही कई रास्तों पर बदलाव कर दिए हैं। पुलिस लोगों से कह रही है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो बेवजह बाहर निकलने से बचें।