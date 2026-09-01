LPG और ATF की बढ़ी कीमतें, अमेरिकी वीजा और विदेश यात्रा के नियमों में भी हुए बड़े बदलाव

भारत से विदेश यात्रा करने वालों के लिए अब सफर थोड़ा आसान हो गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अब बोर्डिंग पास पर मुहर (स्टैंपिंग) लगवाना जरूरी नहीं होगा। वहीं, अमेरिका के लिए छात्रों और पर्यटकों को मिलने वाले वीजा की अवधि अब तय कर दी गई है। 15 सितंबर से ऐसे वीजा अधिकतम 4 साल तक के लिए मिलेंगे, जबकि पहले यह सिस्टम ओपन-एंडेड था। अगर किसी को अमेरिका में ज्यादा समय रुकना होगा, तो उसे औपचारिक रूप से वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा।