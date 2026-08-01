17 अगस्त से भोगपुरम हवाई अड्डे से शुरू होंगी उड़ानें, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन

यात्रियों के लिए अब एक बड़ी खबर है। 17 अगस्त 2026 से विशाखापट्टनम हवाई अड्डे से सभी व्यावसायिक उड़ानें भोगपुरम के नए ऑलुरी सीताराम राजू इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी। यह नया हवाई अड्डा विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सबसे खास बात यह है कि इस नए हवाई अड्डे को विशाखापट्टनम का मौजूदा VTZ कोड भी मिलेगा। यह कदम भारत में हवाई यात्रा के अनुभव को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है।