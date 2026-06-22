आंध्र प्रदेश: कडप्पा APSRTC बस और लॉरी की टक्कर में 2 की दर्दनाक मौत, 16 घायल देश Jun 22, 2026

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के उदमुवरिपल्ली गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम (APSRTC) की एक अल्ट्रा डीलक्स बस और एक लॉरी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक बच्चा और एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, बस तिरुपति से कडप्पा जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का दाहिना हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।