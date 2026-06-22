आंध्र प्रदेश: कडप्पा APSRTC बस और लॉरी की टक्कर में 2 की दर्दनाक मौत, 16 घायल
आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के उदमुवरिपल्ली गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम (APSRTC) की एक अल्ट्रा डीलक्स बस और एक लॉरी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक बच्चा और एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, बस तिरुपति से कडप्पा जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का दाहिना हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
एम रामप्रसाद रेड्डी ने अस्पतालों का दौरा किया
हादसे में घायल हुए लॉरी ड्राइवर समेत सभी लोगों को तुरंत राजमपेट सरकारी अस्पताल और आसपास के क्लीनिकों में पहुंचाया गया। परिवहन मंत्री एम रामप्रसाद रेड्डी ने खुद अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी घायलों को, खासकर गंभीर हालत वाले मरीजों को, फौरन अच्छा इलाज मिले। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े सड़क सुरक्षा नियम बनाने पर भी जोर दिया है।