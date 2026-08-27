आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: बस-ऑटो टक्कर में 7 ने गंवाई जान, परिवारों में पसरा मातम

परिवहन मंत्री मंडिपाल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस घटना को "बेहद दर्दनाक" बताया है। उन्होंने सभी लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर मेडिकल इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि "यात्रा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए, न कि उनके अंतिम ठिकाने तक।" इस बात से उन्होंने सुरक्षित यात्रा के महत्व को समझाया।