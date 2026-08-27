आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: बस-ऑटो टक्कर में 7 ने गंवाई जान, परिवारों में पसरा मातम
आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह एक प्राइवेट बस ने एक ऑटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 7 लोगों की जान चली गई।
यह सभी लोग कोंडामंजुलुरू में एक कार्यक्रम से लौटकर अपने घर जा रहे थे। इस भयानक हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस समय अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा पर जोर दिया
परिवहन मंत्री मंडिपाल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस घटना को "बेहद दर्दनाक" बताया है। उन्होंने सभी लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर मेडिकल इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि "यात्रा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए, न कि उनके अंतिम ठिकाने तक।" इस बात से उन्होंने सुरक्षित यात्रा के महत्व को समझाया।