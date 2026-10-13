CJP ने की जालसाजों से सवाधान रहने की अपील, जानिए क्या है पूरा मामला
कॉकराच जनता पार्टी (CJP) ने लोगों को ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद कानूनी मदद के नाम पर पैसे इकट्ठा करने का नाटक कर रहे हैं। पार्टी ने साफ किया है कि इन लोगों का उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए, CJP ने आम जनता से अपील की है कि वे पैसा इकट्ठा करने के किसी भी दावे की सच्चाई जांचने के लिए सीधे पार्टी के आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करें।
CJP नेताओं को हिरासत में लिया गया
सोमवार को CJP के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे के साथ दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यह एक ऐसा इलाका है जहां प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस रुकावट के बावजूद पार्टी का कहना है कि वह अपने उद्देश्य पर अडिग है और आगे भी ऐसे प्रदर्शन करती रहेगी।