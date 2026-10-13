CJP ने की जालसाजों से सवाधान रहने की अपील, जानिए क्या है पूरा मामला

सोमवार को CJP के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे के साथ दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यह एक ऐसा इलाका है जहां प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस रुकावट के बावजूद पार्टी का कहना है कि वह अपने उद्देश्य पर अडिग है और आगे भी ऐसे प्रदर्शन करती रहेगी।