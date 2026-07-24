महाराष्ट्र TET पेपर लीक: आगरा प्रेस से खुला राज, 12 गिरफ्तार; मास्टरमाइंड फरार

एक गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा और असली सवाल-पत्र बरामद किए। इसके तुरंत बाद गिरफ्तारियां की गईं। जांच में पता चला कि यह मामला आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा है। यहीं के मजदूरों को सवाल-पत्रों को बाहर पहुंचाने के लिए 8,000 रुपये दिए गए थे। पुलिस ने अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गुप्ता की पत्नी भी शामिल है, लेकिन कई दूसरे संदिग्ध अभी भी फरार हैं। सरकार ने अभी तक TET की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है।