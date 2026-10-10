CJP प्रदर्शन को लेकर मेट्रो-ट्रेन ठप, हवाई टिकट दोगुना हुआ

कॉकराच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। उनकी मांग है कि कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत इस्तीफे दिए जाएं। कई परिवहन रास्ते बंद होने के कारण यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ, दोनों को ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है।

एयरलाइंस को भी उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और अतिरिक्त सुरक्षा जांच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहते हैं, तो आने वाले समय में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद कम है।