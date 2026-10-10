CJP प्रदर्शन को लेकर मेट्रो-ट्रेन ठप, हवाई टिकट दोगुना हुआ
दिल्ली से आने-जाने का सफर अब काफी महंगा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों की वजह से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं।
इन सबके चलते वाराणसी से दिल्ली के लिए एकतरफा हवाई टिकट का दाम 14,000 रुपये तक पहुंच गया है, और अमृतसर के लिए भी करीब 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना या एयरपोर्ट तक पहुंचना भी अब किसी मुसीबत से कम नहीं है।
CJP के विरोध प्रदर्शनों से उड़ानें प्रभावित
कॉकराच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। उनकी मांग है कि कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत इस्तीफे दिए जाएं। कई परिवहन रास्ते बंद होने के कारण यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ, दोनों को ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है।
एयरलाइंस को भी उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और अतिरिक्त सुरक्षा जांच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहते हैं, तो आने वाले समय में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद कम है।