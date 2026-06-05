कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले मिलने लगी धमकियां

कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले मिलने लगी धमकियां

लेखन गजेंद्र 06:03 pm Jun 05, 202606:03 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन आयोजित करने से पहले धमकियां मिलने लगी हैं। सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी समेत कई अन्य संगठनों से जुड़े तमाम लोग अपना वीडियो साझा कर प्रदर्शन के समय मौजूद रहने की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में एक युवक यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपने नगर सेवकों के साथ 6 जून को संसद मार्ग थाने पर मौजूद रहेगा।