कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का यू-टर्न, हवाई अड्डा न आने की अपील

अपील

संसद मार्ग थाने आने की अपील

दिपके ने एक्स पर वीडियो जारी कर लिखा, 'शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर जुड़ने की अपील पर मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स कल्पना से भी परे था। इतने सारे लोगों का हवाई अड्डे पर इकट्ठा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे जनता और सुरक्षा बलों को परेशानी होगी। इसलिए, कृपया हवाई अड्डा न आएं।' उन्होंने अपील की कि सीधे संसद मार्ग पुलिस थाने आएं, वहीं वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति लेंगे।