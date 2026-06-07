कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा, कहा - ये तो बस ट्रेलर है

मास्क में सैकड़ों, सोनाम वांगचुक भी शामिल हुए

इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग कॉकरोच के मास्क पहने और फूल लेकर शामिल हुए। इस मौके पर CJP ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो यह तो बस 'ट्रेलर' है, असली आंदोलन तो अभी बाकी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने वहां पहुंचे भारी संख्या में समर्थकों को धन्यवाद दिया और उनसे शांति व अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया।

इस प्रदर्शन में जाने-माने कार्यकर्ता सोनाम वांगचुक भी शामिल हुए। दिपके ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय आंदोलन की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रही है।