मुंबई में CJP का 'जेल भरो' अल्टीमेटम, CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़ी पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 2 अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी कथित अंदरूनी विवादों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।
हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के सदस्य अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका ने इस बारे में अपनी राय साफ तौर पर बताई।
मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार किया
CJP की एक और मांग है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची को फिर से बहाल किया जाए और 2023 के कानून को रद्द किया जाए। हालांकि, उनके प्रदर्शन की योजना में तब रुकावट आ गई जब मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया।
पुलिस ने इसके पीछे अदालत के आदेश का हवाला दिया। इसके बावजूद, दिपके का कहना है कि वे हर हाल में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर उनके विरोध करने के अधिकार को रोका जाता है, तो वे जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं।