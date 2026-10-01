मुंबई में CJP का 'जेल भरो' अल्टीमेटम, CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़ी पार्टी

CJP की एक और मांग है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची को फिर से बहाल किया जाए और 2023 के कानून को रद्द किया जाए। हालांकि, उनके प्रदर्शन की योजना में तब रुकावट आ गई जब मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया।

पुलिस ने इसके पीछे अदालत के आदेश का हवाला दिया। इसके बावजूद, दिपके का कहना है कि वे हर हाल में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर उनके विरोध करने के अधिकार को रोका जाता है, तो वे जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं।