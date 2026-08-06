कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान आज, पेपर लीक पर क्या होगी नई रणनीति?

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके का कहना है कि उनका संगठन न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों में जवाबदेही और तटस्थता बनाए रखने के लिए लगातार दबाव डालेगा। पार्टी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रही है और देश भर में अपना विस्तार करना चाहती है।

पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उनके मेंटर के तौर पर साथ बने रहेंगे। वहीं, CJP झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले छात्रों के साथ खड़ी है। संगठन घायल छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद मुहैया करा रहा है, साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIRs को वापस लेने की मांग भी कर रहा है।