कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान आज, पेपर लीक पर क्या होगी नई रणनीति?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) गुरुवार को अपने भविष्य की योजनाओं का ऐलान करने जा रही है। यह घोषणा छत्रपति संभाजीनगर में हुए 2 दिन के सेशन के ठीक बाद होगी। दरअसल, हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पार्टी का एक बड़ा युवा-नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में पूरे देश से छात्र और युवा जुटे थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों का विरोध कर रहे थे।
CJP के मुख्य प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने आगे की रणनीति के लिए कई नए विचार जुटाए हैं।
अभिजीत दिपके ने जवाबदेही और छात्रों के समर्थन का वादा किया
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके का कहना है कि उनका संगठन न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों में जवाबदेही और तटस्थता बनाए रखने के लिए लगातार दबाव डालेगा। पार्टी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रही है और देश भर में अपना विस्तार करना चाहती है।
पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उनके मेंटर के तौर पर साथ बने रहेंगे। वहीं, CJP झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले छात्रों के साथ खड़ी है। संगठन घायल छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद मुहैया करा रहा है, साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIRs को वापस लेने की मांग भी कर रहा है।