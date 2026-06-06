NEET-CBSE गड़बड़ी पर भड़की CJP, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से NEET पेपर लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं के नतीजों में हुई गड़बड़ी के मामले में तुरंत इस्तीफे की मांग की। CJP के संस्थापक अभिजित दिपके ने मौके से एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "उन्होंने कहा था कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आएंगे, लेकिन आज हम यहां बदलाव के लिए अपनी आवाज उठाने आए हैं।"
दिपके ने शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया
दिपके अमेरिका से आकर इस प्रदर्शन का मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रधान को शाम 5 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया और ऐसा न करने पर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। दोनों ने मिलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था में सच्ची जवाबदेही और पारदर्शिता लाने पर जोर दिया।